Bolu\'da Sondaj Çalışması Yapan İşçiler ile Yayladaki Vatandaşlar Arasında Kavga: 6 Yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde sondaj çalışması yapan işçiler ile yayladaki vatandaşlar arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yünlü yaylaları mevkisinde bir süredir sondaj yöntemiyle su arama çalışması yapan özel şirket çalışanları, bölge halkıyla bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Arama çalışmaları esnasında sondaj işçileri M.B. ve R.B. ile yaylada bulunan M.Y., M.Y., M.Y., N.A. ve N.Y. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle yumruklar havada uçuştu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kavga eden vatandaşlar güçlükle ayrıldı. 6 kişinin yaralandığı kavgada sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Kavga eden iki taraf, darp edildiklerini ifade ederek birbirlerinden şikayetçi oldu. - BOLU