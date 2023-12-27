Bolu\'da yılbaşı öncesi araç denetimleri sıkılaştırıldı

Onlarca farklı noktada binlerce araç didik didik arandı

Bolu'da polis ekipleri, yılbaşı öncesinde denetimleri sıkılaştırdı

BOLU - Bolu'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gece saatlerinde polis ekipleri tarafından şehrin onlarca farklı noktasında binlerce araç didik didik arandı. Ekipler, araç sürücülerini ve araç içerisinde bulunan yolcuları da denetledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler yılbaşı öncesinde şehir genelinde denetimlerini sıkılaştırdı. Polis ekipleri tarafından kentin onlarca farklı noktasına uygulama noktası kuruldu. Terörle Mücadele, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerinin destek verdiği denetimlerde araçlar didik didik arandı. Ekipler tarafından ayrıca sürücüler ve araçlarda yolcu konumunda bulunan vatandaşlar denetlendi.

Denetim çerçevesinde binlerce araç denetlenirken, kurallara uymayan onlarca sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Yılbaşı öncesinde tedbirlerin artırılmasını gerekli bulduğunu ifade eden Seyfettin Bozoğlu, "Çok güzel oluyor bu tarz uygulamalar. Gerekli buluyorum" dedi.