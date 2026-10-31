Ordu'ya cenazeye gidenlerin otomobiline tünelde çarpan tır kaçtı: 4 yaralı - Son Dakika
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Ordu'ya cenazeye gidenlerin otomobiline tünelde çarpan tır kaçtı: 4 yaralı

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Ordu\'ya cenazeye gidenlerin otomobiline tünelde çarpan tır kaçtı: 4 yaralı
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Ordu\'ya cenazeye gidenlerin otomobiline tünelde çarpan tır kaçtı: 4 yaralı
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İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan otomobil, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde arkadan çarpan tır nedeniyle takla atıp ters döndü. Sürücü ve 3 yolcu yaralanırken kaza sonrası durmayan tır sürücüsü, jandarma tarafından aranıyor. Çarpışma anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tırın otomobile çarpıp kaçtığı anlar yer aldı.

CENAZEYE GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

TIR ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ÇARPTI

Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü. Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Anadolu OtoyoluTrafik KazalarıJandarmaİstanbul3. SayfaGüncelKazaOrduBoluSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Serkan:
    kesin alkolludur.kaçtigina göre şöför değiştirecek 0 0 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    DEFALARCA PAYLAŞTIM TIRLAR KASAP TÜNEL İÇİNDE HEM ŞERİT DEĞİŞTİRİYOR SONRADA SOL ŞERİTTEN KAÇIYOR İSTERSEN FİZANA GİT YABANCIYSAN TÜRKİYEDEN ÇIKAMAZSIN PLAKAN KAYITLI 0 0 Yanıtla
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