Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybederken yaşanan facianın acısı yürekleri dağlamaya devam ediyor.
Yangın sırasında bölgeden servis edilen fotoğraflarda otelde kalan bazı tatilcilerin birbirlerine bağladıkları çarşafları pencerelerden aşağı sarkıtarak hayata tutundukları görülmüştü.
Felaketin ardından yaşananlara tepki gösteren çok sayıda vatandaş ise sessiz bir protesto başlattı. X hesabından da fotoğrafları paylaşan kullanıcılardan bazılarının evlerinin balkonlarına bazılarınınsa üst geçitlere beyaz çarşaf bağladıkları görüldü.
İşte o görüntülerden bazıları:
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'daki yangın faciası sonrası sessiz protesto - Son Dakika
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