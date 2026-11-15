Bolu Karaçayır\'da yürürken dengesini kaybeden şahıs başını yere çarpıp yaralandı

Bolu'da sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düşen kişi başından yaralandı. Bir süre yerde hareketsiz kalan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. isimli şahıs, sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını yere çarpan şahıs, bir süre yerden kalkamayarak hareketsiz şekilde yattı.

Şahsı yerde hareketsiz gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.