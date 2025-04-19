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Bolu Ormanları Yeniden Yeşerecek

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Bolu'da yangın sonrası 5 milyondan fazla fidan dikimi planlanıyor. 2026'ya kadar tamamlanacak.

19.04.2025 15:14
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Bolu'da ormanlar küllerinden doğacak: 5 milyondan fazla fidan toprakla buluşacak

BOLU - Bolu'nun Göynük ve Gerede ilçelerinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören binlerce hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için hummalı çalışma yürütülüyor. Ekipler, 2026 yılına kadar toplam 5 milyon 350 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Göynük ilçesi Bekirfakılar Köyü kırsalında 15 Ağustos tarihinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 3 bin 315 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangının ardından bölgedeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından yanan ağaçların sahadan çıkarılmasıyla birlikte ağaçlandırma faaliyetleri de hız kazandı. İlk olarak 11 Kasım'da 8 hektarlık alanda fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu yılın Nisan ayında 100 hektara karaçam tohumu ekildi. Sonbahar aylarında ise bn hektarlık bölümde dikim yapılması planlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün planlamasına göre, Göynük'teki tüm yanık alanlar 2026 yılına kadar kademeli şekilde yeniden yeşillendirilecek. Bölgede toplam 4 milyon 900 bin fidanın toprakla buluşturulması bekleniyor.

Gerede ilçesini etkileyen bir diğer büyük yangın ise 21 Ağustos'ta Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırlarında başlayarak Gerede'ye kadar ilerlemişti. 22 saat süren mücadele sonunda söndürülen yangında 844 hektarlık alan zarar gördü. Bu alanın da bu yıl içerisinde ağaçlandırılması için hazırlıklar başladı. Gerede'deki yanık sahaya 450 bin fidan dikilerek bölgenin eski haline dönmesi sağlanacak. Ekipler, her 2 bölgede de toprak işlemeden fidan dikimine kadar tüm süreci titizlikle yürütüyor.

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Kaynak: İHA

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