Bolu Taşoluk Yaylası'ndaki yayla evi yangını ihbar sonrası söndürüldü

Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bulunan bir yayla evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bolu'nun Taşoluk Yaylası'nda bulunan yayla evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.