Boruda mahsur kalan kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin havalandırma borusunda mahsur kalan kedi, duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.
İskenderun ilçesi Yıldırımtepe Mahallesi'nde müstakil evde havalandırmada kullanılan borunun içerisine yavru kedi düştü. Mahsur kalan kediyi fark eden ev sahibi durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, boru içerisinde mahsur kalan kediyi duvarı kırarak kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan yavru kedi, doğal ortamına bırakıldı. - HATAY
