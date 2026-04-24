Boş cebi olmayan dilencinin üzerinden 2 bin TL para çıktı

24.04.2026 08:46  Güncelleme: 09:07
Hatay'da zabıta ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda 163 kadın ve çocuk dilencilik yaparken yakalandı. İskenderun ilçesinde dilencilik yapan bir şahsın tüm ceplerinin para dolu olduğu görülürken üzerinden 2 bin TL para çıktığı öğrenildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kent Merkezi ve 1. Bölge Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 163 kadın ve çocuk dilencilik yaparken tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahısların üzerlerinden çıkan yüksek miktardaki para kamuya aktarılırken, ilgili kişilere dilencilik yapmamaları konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanarak şahıslar bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında vatandaşları da bilgilendirerek dilencilere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca hayır yapmak isteyen vatandaşların yardımlarını gerçek ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmalarının önemine dikkat çekti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

İskenderun ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan şahsın üst aramasında tüm ceplerinin dolu olduğu görülürken üzerinden 2 bin TL para çıktığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Advertisement
