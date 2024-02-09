Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca ve olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Özlem Şımarık'ın eski eşi, eşinin çalışmasını ve giyim tarzını beğenmediği için kıskançlık duyduğunu ifade etti.

09.02.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşandığı eşini önce vurup sonra bıçaklayarak öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi

BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca ve olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat tarihinde 14 Ocak'ta boşandığı eşi Özlem Şımarık'ınkaldığı oteli basarak odasında önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan T.Y.daha sonra olay yerine geldiği araçla kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir dağ evine yaptığı operasyonla yakalamıştı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken T.Y.'nin kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen biri kadın 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı T.Y. emniyetteki ifadesinde eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediğini bu yüzden defalarca onu uyardığını ama eski eşinin kendisini dinlemediği için kıskançlık duyduğundan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği, olay günü yanında getirdiği av tüfeği ile otele girdiğini eşinin kaldığı oda numarasını öğrendikten sonra kilitli olan kapıyı ateş ederek açtığını kapı açılınca da Özlem Şımarık'a direk ateş ettiğini daha sonrada bir çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemleri biten T.Y. ve beraberinde ki 7 şahıs Gölhisar Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Gölhisar, Burdur, Çavdır, Olay, Adliye, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement