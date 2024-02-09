Boşandığı eşini öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi

Boşandığı eşini önce vurup sonra bıçaklayarak öldüren şahıs ile 7 kişi adliyeye sevk edildi
BURDUR - Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca ve olay yerinden kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat tarihinde 14 Ocak'ta boşandığı eşi Özlem Şımarık'ınkaldığı oteli basarak odasında önce yanında getirdiği av tüfeği ile vurup daha sonra birçok yerinde bıçaklayarak ağır yaralayan T.Y.daha sonra olay yerine geldiği araçla kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özlem Şımarık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsı olaydan yaklaşık 6 saat sonra Denizli'nin Çameli ilçesinde dağlık alanda bulunan bir dağ evine yaptığı operasyonla yakalamıştı. Gözaltına alınan T.Y. işlemler için Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken T.Y.'nin kaçmasına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen biri kadın 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Katil zanlısı T.Y. emniyetteki ifadesinde eski eşinin eğlence kulübünde çalışmasını ve açık kıyafetler giymesini istemediğini bu yüzden defalarca onu uyardığını ama eski eşinin kendisini dinlemediği için kıskançlık duyduğundan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği, olay günü yanında getirdiği av tüfeği ile otele girdiğini eşinin kaldığı oda numarasını öğrendikten sonra kilitli olan kapıyı ateş ederek açtığını kapı açılınca da Özlem Şımarık'a direk ateş ettiğini daha sonrada bir çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Gölhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemleri biten T.Y. ve beraberinde ki 7 şahıs Gölhisar Devlet Hastanesi'ndeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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