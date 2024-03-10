Boşanma aşamasında olan eşini ve oğlunu öldürerek Kırklareli'nde tarlaya gömen baba, gözaltına alındı.
Alınan bilgi göre, İstanbul'da boşanma aşamasında aşamasında olan emekli polis memuru Cengiz Bedir, eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir (26) silahla öldürdü. Daha sonra Bedir, eşi ve oğlumu Kırklareli'nde tarlasına gömdü.
Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları polise başvurdu. Ekipler boşanma aşamasında olan ve uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı. Polis ekipleri Çeşmeköy de evi ve tarlasına zaman giden Bedir için İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle işbirliği yaptı. Ekipler köyde yaptığı araştırmada Bedir'in akşam saatlerinde tarlaya gittiğini tespit etti. Cengiz Bedir gittiği İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Bedir'in itirafı üzerine Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Anne ile oğlunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Boşanma Aşamasında Olan Eşini ve Oğlunu Öldüren Baba Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polis memuru eski eşi tarafından öldürülen Mervegül Bayer'in gelinliği, annesi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından anne Hatice Kurt, genç kızlara nasihatlerde bulunarak, gelinliği yakarken alkışlarla ve ağıtlarla izlendi.
Mardin'de Mazıdağı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, öğrencileri taşıyan minibüs ile bir tır çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki bir şahıs, evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın cansız bedeni, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından incelendikten sonra hastane morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?