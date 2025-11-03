Sokak ortasında dehşet! Rus çiftin tartışması kanlı bitti - Son Dakika
Sokak ortasında dehşet! Rus çiftin tartışması kanlı bitti

03.11.2025 19:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasında olan Rus uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya uyruklu M.G. isimli kadın ile boşanma aşamasında olduğu kocası A.G. arasında Mahmutlar Mahallesi'nde oturdukları site önünde tartışma çıktı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BIÇAKLADI

İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçakladı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, M.G.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Boşanma aşamasındaki kocasını bıçakladı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Antalya, Alanya, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

