Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
26.06.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
Haber Videosu

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir adam, boşanma sürecinde yaşadığı stres ve öfke nedeniyle metro vagonunda yangın çıkardı. Olay, sabah işe gidiş saatinde büyük paniğe neden oldu. Saldırgan, sırt çantasından çıkardığı benzini vagonun zeminine döküp ateşe verdi. Yangın sırasında trenin içi yoğun siyah dumanla doldu ve bir vagon tamamen alevlere teslim oldu.

Boşanma sürecinde yaşadığı stres ve öfkeyle kontrolden çıkan bir adam, Seul metrosunda faciaya yol açtı. Kalabalık bir metro vagonuna benzin döküp ateşe veren 67 yaşındaki saldırgan, şimdi "cinayete teşebbüs" de dahil olmak üzere birden fazla ağır suçtan yargılanıyor.

Olay, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 31 Mayıs sabahı saat 08.40 civarında meydana geldi. Şehirde günde yaklaşık bir milyon yolcu taşıyan Metro Hattı 5'te yaşanan bu olay, sabah işe gidiş saatinde büyük paniğe yol açtı. Beyaz şapka takan adam, sırt çantasından çıkardığı benzini vagonun zeminine döktü. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, bazı yolcular ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, bazıları ise panik içinde kaçmaya çalıştı. Koşarken yere düşen yolcular bile oldu. Saldırgan ise büyük bir soğukkanlılıkla bir koltuğa oturup ateşi yaktı.

Alevler bir anda vagonun her yanını sardı. Yan vagonlarda bulunan yolcular, yangını fark edince ne olduğunu anlamaya çalışmadan koşarak uzaklaştı. Kimi yolcular diğer vagonlara geçerken diğerlerini uyardı, bazıları ise trenin iç koridorlarında can havliyle kaçtı. Kısa sürede trenin içi yoğun siyah dumanla doldu ve bir vagon tamamen alevlere teslim oldu.

Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde, yüzlerce yolcunun başka bir vagonda sıkışıp kaldığı ve kaçmak için birbirlerine yardım ettiği görülüyor. Yangının çıktığı sırada tren, Han Nehri'nin altından geçen tünel bölümünde ilerliyordu. Yangın, Yeouinaru ve Mapo istasyonları arasında çıktı. Dumanın kapalı alanda hızla yayılması panik seviyesini daha da artırdı.

Yetkililer, olayda 22 yolcunun dumandan etkilendiğini ve hastaneye kaldırıldığını, 129 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini açıkladı. Trenin içindeki hızlı tahliye ve yolcuların birbirine yardım etmesi sayesinde olayın daha büyük bir felakete dönüşmesi son anda önlendi.

Polis, saldırganın kimliğini "Bay Won" olarak açıkladı. 67 yaşındaki zanlının son dönemde boşanma süreci yaşadığı, bu nedenle psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiği belirtildi. Ancak bu durum, yüzlerce insanın hayatını tehlikeye atan eylemini haklı çıkarmıyor. Bay Won hakkında cinayete teşebbüs, çalışan bir toplu taşıma aracında yangın çıkarma ve demiryolu güvenliği yasasını ihlal etme suçlarından dava açıldığı bildirildi.

Olayın ardından metro hattında geçici kapanma yaşanırken, yetkililer trenlerdeki güvenlik önlemlerini gözden geçireceklerini açıkladı. Seul halkı ise bu korkunç olayın bir daha yaşanmaması için daha sıkı denetim ve psikolojik destek sistemlerinin devreye sokulması çağrısında bulundu.

Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi
Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi

Güney Kore, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:43:58. #7.12#
SON DAKİKA: Boşanmak isteyen karısına kızdı, kalabalık metro vagonunu ateşe verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.