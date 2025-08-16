Boyabat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 DL 413 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıkları yakınındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Can Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
