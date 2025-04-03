Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı - Son Dakika
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Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı 2 Nisan boykotu çağrısı soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi arasında içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel'in de olduğu belirtildi. Özel'in dün gece evinden gözaltına alındığı ifade edildi.

03.04.2025 14:24
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan boykot soruşturmasında, 16 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla başlatılan boykot soruşturmasında bu sabah; Bekir A. (26), Yeliz A.(24), Mehmet E.C.(50), Berna G.K.(50), Ömer Ç.(38), Şenay A.(43), Aslı Y.(37) , Ceren Ö.(25), Damla K.(41), Muhammet Enes Özel (34) ve oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu (31) adlı 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Cem Yiğit Üzümoğlu

FENOMEN DOKTOR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 11 kişi arasında Instagram'da 180 bin takipçisi olan içerik üreticisi ve psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel'in de bulunduğu öğrenildi. Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu. Başarır, müvvekkilinin hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi.

Avukat Buşarır şunları paylaştı: "Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti."

Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı
Muhammet Enes Özel

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİN"

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın."

İstanbul Tabip Odası, Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul, 3-sayfa, Gülşen, Gündem, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boykot çağrısı soruşturmasında fenomen doktor da gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Meta Bouwen:
    Eli oğlu okur atomu böler,bizimkiler okur milleti vatanı böler 23 18 Yanıtla
  • 205622:
    yazıklar olsun bu zihniyet e badem olan bizden değildir deyip içeri atiyorsunuz millet sizi zorlami sevecek birkereden bişey olmaz diyen zihniyet 13 11 Yanıtla
  • mert çelik:
    5 sene ılkogretım 3 sene ortaokul 3 sene lıse 2 sene dershane 6 sene tıp 2 sene uzmanlık 20 sene iş çalışması hepsi çöp 6 2 Yanıtla
  • Namık Tek:
    Derhal mi? 0 0 Yanıtla
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