Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli - Son Dakika
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Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli

Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy\'un hesaplarına erişim engeli

Aybüke Pusat, Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın boykota destek vermesinin ardından TRT ve Tabii'deki projelerden çıkarılması sonrasında şimdi de Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X hesaplarına erişim engeli getirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engelleri nedeniyle X'e açık çağrı yaparak," Erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" ifadelerini kullandı.

03.04.2025 10:46
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı 'boykot çağrısı' kamuoyunda yankı uyandırdı. TRT'nin popüler dizisi Teşkilat kadrosundan Aybüke Pusat'ın çıkarılmasıyla başlayan kriz giderek büyüyor. Tüketim boykotuna destek veren sanatçılara yönelik yaptırımlar devam ederken, oyuncular Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un X (eski adıyla Twitter) hesapları kapatıldı. Instagram hesabından paylaşım yapan Rojda Demirer "Twitlerim amacına ulaşmış demek" yazarken Alican Yücesoy da "Önce X'i boykot etmemiz gerekiyordu belki de" yazdı.

ÜZÜMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Boykota destek olan Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum da TRT ve Tabii projelerinden çıkarıldı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ünlü oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ELON MUSK'A ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erişim engelleri nedeniyle X'e açık çağrı yaptı: "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti… Erişim engeli taleplerini uygularsanız size ne yapar iyi düşünün!" Özel'in X'teki açıklaması şöyle:Bir darbe girişiminin en önemli ayağı halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaktır. 19 Mart cuntacıları da RTÜK'ün muhalif kanallara yönelik baskılarıyla yetinmiyorlar.

BTK üzerinden sosyal medyada milletin sesini duyuran muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirmeye çalışıyorlar.

@xturkiye ve @GlobalAffairs'e açık çağrımdır: Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bugüne kadar yüzlerce sayfayı "Nasıl olsa anlaşılmaz" diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!"

Alican Yücesoy, Rojda Demirer, Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Boran Kuzum, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boykot çağrısı yapan Rojda Demirer ve Alican Yücesoy'un hesaplarına erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • murat özdemir:
    Chp nin kuklası haline gelmiş her ayaklanmada ön saflarda boy gösteren gezi eylemcisi ve ayşe barım ajansı oyıncularını ekranda görmek istemiyoruz, izlemiyoruz izlettirmiyoruz, ne diyordu bunlar; hadi canım yallah amerikaya.... 39 19 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    mokunu cikariyor iktidar. anlayamadiklari su... artik hani itibar kaybinin zirvesini yasiyorlar. bi dipsiz kuyuya dondu bu yasak halleri ile kendilerini cok sevimsiz hale getirdiler.. bi kac akilli akpli yonetici ses yukseltmesi lazim ki ya biz ne yapiyoruz seven zaten oy veriyor sevmeyenden oy moy asla alamayiz artik desinler.. ortalama yasam suren bir vatandasin saygisini kaybediyorlar hemde isik hizi ile. 14 27 Yanıtla
  • melike.54:
    özgür özel sen nasıl bi genel başkansın. xaten sizin saçma salak politikalarınız yüzünden bu zamana kadar rahat geldi. adamlar siha iha yapıyor sihalara dokunacaz diyosunuz. sınıra suriyeye asker gönderiyo ne işimiz var oralarda diyosunuz. araba yapıyo yerli değil diyosunuz gaz aranıyo bulduda ne oldu diyosunuz el insaf ya. siz yapın daha akıllı politikalarla çıkın bu milletin karşısına daha akıllı projeler sunun Allah aşkına sizin ne projeniz ne ne vaat ettiniz adam akıllı. adamınız çaldı halen peşindesiniz. çalmadıysa çok güveniyosan dersin ki süreç yargıda devletimin adaletine güveniyorum süreçi bekleyeceğiz diyemiyosun efendi efendş. işiniz gücünüz katakulli. insanları kutuplaştırmak ayrıştırmak Allah korusun siz başa gelseniz sizden olmayana nefrs aldırmazsınız siz tıpkı geçmişteki gibi 23 14 Yanıtla
  • Yılmaz Tıska :
    yapılan bazı kötülükler yenilir yutulurda bu nedir ya ülke ekonomisi kötüye gitsin diye boykota destek vermek neyin nesi siz bu ülkeye ihanet etmek için pış pışlanmış satılmış ajanlarmısınız yoksa yazık 22 11 Yanıtla
  • Hakan1421:
    zurnanın zıırt delikleri, battık sıra batıyorsunuz, rabbim devletimizi sizlerden korusun 17 9 Yanıtla
  • stanciu george:
    hıc bır sılkım yıyemez bu putperest zıhnıyet gorelım hodrı meydan hak ıle batılın savasında kım kayedecek Allah nurunu tamamlayacaktır 12 9 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    TÜRK MALLARINI YANLIZCA TÜRK OLMAYANLAR BOYKOT EDER! 14 6 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BİRGÜN BU KADAR BAĞIRIP ÇAĞIRDIĞINA PİŞMAN OLACAKSIN.. SENİDE SATARLAR ÖZGÜR 8 8 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Sallayın Sallayın az kaldı düşecek agactaki 7 6 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    BUNLARIN MÜSTEHCEN KASETLERİ VAR CHP NİN ELİNDE BUNLARI MAŞA GİBİ KULLANIYOR 7 5 Yanıtla
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