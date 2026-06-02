Bozüyük\'te Drone Destekli Trafik Denetimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe merkezi ve çevre yolunda drone destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali, kask kullanmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve şerit ihlali başta olmak üzere tüm trafik kuralları titizlikle kontrol edildi. Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesi amacıyla trafik güvenliğine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtilirken, uygulamaların 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan, emniyet yetkilileri, sürücülere trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunarak denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK