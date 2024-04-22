8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi

Geniş Video İzle

8 ilde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin "bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları" çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Mağaralarda el yapımı patlayıcılar, yüzlerce mühimmat, pompalı tüfek ve kilolarca amonyum nitrat ile C4 patlayıcı ele geçirildi.

22.04.2024 08:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 338 tim, 4 bin 283 jandarma personeli ve J- SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Tunceli, Şırnak, Bingöl, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Hatay'da "Bozdoğan-28" Operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

859 MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda başta 206 kg amonyum nitrat ve C4 patlayıcı madde, 15 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 859 adet çeşit çap ve ebatta mühimmat, 9 adet pompalı tüfek, 7 adet el bombası olmak üzere çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

"İNLERİ TEK TEK TESPİT EDİP BAŞLARINA YIKTIK"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı
    08:31 Üsküdar-Samandıra metro hattında arıza nedeniyle seferler aksadı

    Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade'ye kadar yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade Metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar. Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden tahliye edildi. Yolcular güvenlik görevlileri tarafından başka yönden gelen trenlere doğru ilerledi. Yolculara uyarı anonsu yapılırken Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 'M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.' denildi.

  • 8 ilde 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi
    08:25 8 ilde 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

    Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin bahar aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların imha edilmesine yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-28' operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı yok edildi. Operasyonlarda çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.

  • Çorum'un Osmancık ilçesinde köftecide çıkan yangın kontrol altına alındı
    07:26 Çorum'un Osmancık ilçesinde köftecide çıkan yangın kontrol altına alındı

    Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan bir köftecide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Okul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradı
    07:13 Okul bahçesinde oturan genç bıçaklı saldırıya uğradı

    Çorum'da bir okul bahçesinde oturan 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Yaralı genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı
    07:09 Bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı: 4 yaralı

    Konya'nın Kulu ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırlarken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Konya Ankara Karayolu Kulu ilçesi ile Ömeranlı Mahallesi arası Günahkar Yaylası mevkisinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.


08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
08:11 8 ilde terör örgütüne ağır darbe 82 mağara ve sığınak imha edildi 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
08:57 Adana’da Uçuruma Devrilen Minibüs Yanarak 3 Kişi Hayatını Kaybetti Adana'da Uçuruma Devrilen Minibüs Yanarak 3 Kişi Hayatını Kaybetti
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
23:21 Türkiye’nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 09:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement