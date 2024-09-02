KOAH Hastası Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı - Son Dakika
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KOAH Hastası Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı

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KOAH hastalığıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Anjelik Calvin, annesinin son anlarını anlatırken duygusal anlar yaşadı. Annesinin uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini belirten Calvin, annesinin uyandığında hayatını kaybettiğini fark ettiğini söyledi. Annesinin kendisi için hem anne hem babaydı ve onun için her zaman yanında oldu.

02.09.2024 09:51
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Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak annesinin son anlarını anlattı.

"ANNEMİ GECE ÖPÜP ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEYEREK UYUTTUM"

Canlı yayında konuşmakta güçlük çeken Anjelik Calvin şu ifadeleri kullandı: "Çok korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, yanımda ağabeylerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum... Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldır, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Çok zor konuşuyorum. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu gidip de bir adamla yaşayabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi."

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı

"ANNEMİN YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ"

"Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye gitmek istedim ama o istemedi. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."

Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
KOAH Hastası Ahu Tuğba\'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı

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Son Dakika 3.Sayfa KOAH Hastası Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOAH Hastası Ahu Tuğba'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı - Son Dakika
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