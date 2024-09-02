KOAH Hastası Ahu Tuğba\'nın Kızı Annesinin Son Anlarını Anlattı

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Bir süredir KOAH hastalığıyla mücadele eden usta sanatçı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde yaşamını yitirdi. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak annesinin son anlarını anlattı.

"ANNEMİ GECE ÖPÜP ONU SEVDİĞİMİ SÖYLEYEREK UYUTTUM"

Canlı yayında konuşmakta güçlük çeken Anjelik Calvin şu ifadeleri kullandı: "Çok korkunç bir şok geçiriyorum. Çok uykusuzum, yanımda ağabeylerim ve ablam var. Annem uzun süredir ileri derecede KOAH hastasıydı ve son birkaç gündür kendini iyi hissetmiyordu. Akşam konuştuk, annemi öptüm seni seviyorum dedim uyuduk. Sabah uyandığımda uyuduğunu zannediyordum... Birkaç saat sonra bir baktım ki annemde çıt yok. Benim annem normalde kapı sesine uyanan biriydi. Annem çok duygusaldır, hiçbir kadına benzemiyordu. Ne bir evli adamla beraber oldu ne bir yuva yıktı. Çok kişiye ekmek kapısı açmış biridir. Çok zor konuşuyorum. Bu yaşıma kadar hep başımda durdu gidip de bir adamla yaşayabilirdi. O parasını benim eğitimime harcadı. Her zaman bana karşı apayrı bir anneydi."

"ANNEMİN YANINA GİTTİĞİMDE BUZ GİBİYDİ"

"Son birkaç gündür öksürüyordu hastaneye gitmek istedim ama o istemedi. Ben öğlen uyandım annemin dinlendiğini düşündüm ama gece olduğunda hala çıt yoktu. Daha sonra 911'i aradım. Annemin yanına bir gittim benim boncuk gözlüm buz gibi olmuş. Dünyanın en büyük acısı bir anneyi bir evladın o şekilde bulması. Allah düşmanımın başına vermesin. Keşke benim kalbimi çıkarsalardı da ben annemi o şekilde görmeseydim. Benim annem hayatına 14 yıl hayatına erkek almadı. Benim başımdan bir saniye ayrılmadı, okulumun kapılarında saatlerce bekledi. Benim için hem anne hem babaydı. İçim kanıyor, konuşamıyorum."