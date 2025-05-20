Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

İstanbul Avcılar'da yaşanan olay, hem vatandaşların tepkisini çekti hem de trafikte "çakar" kullanımının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

AMBULANS ÇIKIŞ KAPISINI KAPATTI

Siren çalarak dönerciye gelen bir sürücü, park yeri bulamayınca çareyi hastanenin ambulans otoparkına yönelmekte buldu. Ancak görevliler izin vermeyince bu kez daha da ileri giderek ambulans çıkış kapısını kapattı.

"MEMLEKETİN GELDİĞİ SON HAL"

Olay sosyal medyada da gündeme taşındı. Bir vatandaş yaşanan duruma "Beyefendi çakarla devlet dairesinde terör estirmenin peşinde. Memleketin geldiği son hal" sözleriyle tepki gösterdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar benzer çakar ve sirenli araç kullanımının denetim altına alınması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Özellikle ambulans yollarının keyfi olarak kapatılması, insan hayatını doğrudan riske atan bir davranış olarak değerlendiriliyor.