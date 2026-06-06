Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tutuklandı

İzmir'de Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Haziran'da İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu toplam 54 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda sorguları tamamlanan 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık makamınca ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra, Belediye Başkanı Duman'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

Başkan Duman tutuklandı

Şüpheli sayısının fazlalığı nedeniyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgu işlemleri iki ayrı fasılda gerçekleştirildi. İlk grupta hakim karşısına çıkan 22 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından ikinci grupta yer alan 13 kişinin daha ifadesi alındı. Mahkeme, bu grupta yer alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyesi eski başkanı Erhan Kılıç ve CHP Buca eski ilçe başkanı Çağdaş Kaya'nın da dahil olduğu 9 kişinin tutuklanmasına hükmetti. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR