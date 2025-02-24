Bucak'ta Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

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Kontrolden çıkan sebze yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya karayolunda seyir halinde olan sebze yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18: 50 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Gündoğdu köyü kavşağı Burdur-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefer U". idaresindeki 03 FP 844 plakalı Mitsubishi marka kamyonet Bucak'tan Antalya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Sefer Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan Emin Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken yol kenarına saçılan sebzeler telef oldu.