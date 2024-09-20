Büfede Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Büfede Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Düzce'de bir büfede yapılan operasyonda 800 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

20.09.2024 16:42
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Büfede meşrubat şişelerinin ve sigara paketlerinin arkasından uyuşturucu çıktı

- Uyuşturucu ele geçirildi 1 kişi tutuklandı

DÜZCE - Düzce Kent merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda bir büfede meşrubat şişelerinin ve sigara paketlerinin arkasından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgi elde edilmesi sonucu şüpheli T.Y.'ye ait işyerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 800 gram Metamfetamin, 2 bin 628 adet Ecstasy Hap, 3 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şüpheli Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Büfede Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Kaynak: İHA

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