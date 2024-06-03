İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı: Saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı: Saldırgan gözaltına alındı

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın eylemi kişisel olduğu ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgisi olmadığı belirtildi.

03.06.2024 19:51
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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi. Olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye intikal eden Romanya gizli servisine bağlı terörle mücadele birimleri, saldırganı gözaltına aldı. Romanya basınında yer alan haberlerde, 34 yaşındaki saldırganın eylem sırasında kendini yakma tehdidinde bulunduğu ve eylemin herhangi bir zarara yol açmadığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Bugün erken saatlerde Suriye asıllı olduğu anlaşılan biri, Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği binası yakınlarına geldi. Kontrol sırasında bir molotof kokteyli çıkardı, ateşledi ve binanın lobisine giden giriş kapısına doğru fırlattı. Yerel güvenlik güçleri hemen müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Olayda yaralanma ve hasar meydana gelmedi. Şüpheli, soruşturma için yerel makamlara teslim edildi" denildi.

Polis Sözcüsü Georgian Dragan, basına yaptığı açıklamada saldırganın eyleminin kişisel olduğunu ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile alakalı olmadığını söyledi. - BÜKREŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı: Saldırgan gözaltına alındı - Son Dakika

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