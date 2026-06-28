Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde bulaşık makinesine giren yaklaşık 2 metrelik karayılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı.
Olay, Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Evde bulunan bulaşık makinesine yılanın girdiğini fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, özel aparat ve koruyucu eldiven kullanarak uzun süren çalışmanın ardından yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılanı bulaşık makinesinden çıkardı.
Zarar verilmeden bulunduğu yerden çıkarılan karayılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Bulaşık Makinesine 2 Metrelik Yılan Girdi - Son Dakika
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