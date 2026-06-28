Hatay'da Bulaşık Makinesine 2 Metrelik Yılan Girdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde bulaşık makinesine giren yaklaşık 2 metrelik karayılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı zarar vermeden bulunduğu yerden çıkardı.

BULAŞIK MAKİNESİNDE YILANI GÖRÜNCE PANİK YAŞADILAR

Olay, Dörtyol ilçesinde meydana geldi. Evde bulunan bulaşık makinesine yılanın girdiğini fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ UZUN SÜREN ÇALIŞMAYLA ÇIKARDI

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, özel aparat ve koruyucu eldiven kullanarak uzun süren çalışmanın ardından yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılanı bulaşık makinesinden çıkardı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Zarar verilmeden bulunduğu yerden çıkarılan karayılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.