İstanbul Esenyurt'ta çocukların sabah okula gitmek üzere sokağa çıktığı saatlerde yaşanan skandal olay, büyük tepki topladı. Fatih Mahallesi'nde bir şahıs, sokak ortasında kendini tatmin ederken çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olayı fark eden vatandaşlar şahsı kovalamaya başladı ancak polis ekipleri gelmeden önce şahıs kaçmayı başardı. Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın bir an önce yakalanması için çağrıda bulundu. "Bu sapığı bulun" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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