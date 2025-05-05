Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

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Esenyurt Fatih Mahallesi'nde çocukların okula gittiği saatte sokak ortasında kendini tatmin eden bir şahıs, vatandaş tarafından görüntülendi. Polis gelmeden kaçan şahıs için sosyal medyada ''Bu sapığı bulun'' çağrısı yapıldı.

05.05.2025 13:45
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İstanbul Esenyurt'ta çocukların sabah okula gitmek üzere sokağa çıktığı saatlerde yaşanan skandal olay, büyük tepki topladı. Fatih Mahallesi'nde bir şahıs, sokak ortasında kendini tatmin ederken çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"BU SAPIĞI BULUN"

Olayı fark eden vatandaşlar şahsı kovalamaya başladı ancak polis ekipleri gelmeden önce şahıs kaçmayı başardı. Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek şahsın bir an önce yakalanması için çağrıda bulundu. "Bu sapığı bulun" etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı

Fatih Mahallesi, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bulun bu sapığı! Çocukların sabah okula gittiği saatte yaptıkları mide bulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa uzun:
    Poliste ne arar suçlu bulmak anca kendilerine bir girişim olursa bulurlar 18 31 Yanıtla
  • 6490203:
    o binada otuyordur zor değil bulması 43 0 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    gece çocuklar okula mı gidiyor 5 19 Yanıtla
  • Metin Yoldas:
    böylelerini asmazsan düzelmez bu memleket 22 1 Yanıtla
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