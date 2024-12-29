"Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı - Son Dakika
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3.Sayfa

"Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı

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Eskişehir'de bir şahıs "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl pazarına saldırdı. Işıkları söküp masalara ve çadırlara zarar veren şahıs daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini işaret edip "Bu putların hepsini yıkacağız" diye bağırdı. Görüntüler infial yaratırken ihbar sonrası saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

29.12.2024 12:15
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Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl pazarı, sabah erken saatlerde bir şahsın saldırısına uğradı. Şahıs, "Burası şeriat ülkesi" diyerek stantlara, ışıklara, çadırlara ve masalara zarar verdi.

Saldırgan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline yönelik de tehditkâr ifadeler kullandı. Videoda şahsın "Bunların hepsini yıkacağız bir gün" diyerek anıtın ışıklandırmasına zarar verdiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği ve şahsın ifadesinin alınmasının ardından adli sürecin başlatılacağı bildirildi.

"Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, 3-sayfa, Yılbaşı, Güncel, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (67)

  • Eren Ataseyyar:
    burası ataist ülkesi kardeşim ne allahı biz allahsız olalı çok oldu ?? 72 1716 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Burası cumhuriyet ülkesi.kimse kimsenin dinine inanına karışmıyor.ancak sen ve senin gibi öküzler kurucu lidere böyle yaptıgı sürece toplum kutuplasıyor.100 yıldır kurucu liderin değerlerini yılamadınız yılamayacaksınız 6 2
    Yunus Durak:
    Sen ortamı germeye çalışan maşasın 1 1
    agrasif laz:
    kendi adina konus kafir 1 1
  • Kingsman:
    bir tane de türk evladı da, o sr.fszi evrie çevire dövmemis pes. 259 1045 Yanıtla
  • Ertuğrul Aşit:
    bizim adetimiz degil niye bu kadar hazırlık anlamsız ve sapkınca 955 115 Yanıtla
    hasan celik:
    aynen sizin adetiniz değil biz Türk’lerin adetidir yeni yılda çam ağacı süslemek. Taa orta Asya’dan gelen atalarımıza dayanır. Bu bizim kültürel mirasımızken elin hristiyanı bizi taklit etmiş, şimdi de kalkmış onların adeti diyorsunuz. Hayır kardeşim halis mulis Türk adetidir çam ağacı süslemek. 3 2
  • Murat Çil:
    anası hariç katıksız o ç 163 654 Yanıtla
    Yahya Gültekin:
    Murat senin anan ne yapıyor iyimi çok çok selam söyle o.ç 0 2
    baba yorgun yorgun:
    Senin gibimi 0 2
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