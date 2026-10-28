Burdur Ağlasun'da otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Burdur Ağlasun'da otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı

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Burdur Ağlasun\'da otobüs devrildi, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı, sürücü tutuklandı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde dün Antalya-Isparta kara yolunda Buzlu firmasına ait yolcu otobüsü devrildi; 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü, taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Ağlasun ilçesine bağlı Çamlıdere köyü mevkiindeki Antalya- Isparta kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O.D. (38) idaresindeki Buzlu firmasına ait 26 UA 030 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada İlker Akbay (38) hayatını kaybederken, Gülsüm A. (27), Umut A. (23), Raziye A. (44), Halime A. (21), Seyat A.(43), Sedat Y. (50), yabancı uyruklu Djibril S. ve otobüs şoförü M.O.D. (38) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlker Akbay'ın ise otobüs içerisinde sıkışan cansız bedeni ekipler tarafından çıkarılırken yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tedavisinin ardından gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Kaza nedeniyle kapanan Isparta - Antalya kara yolu ise bahse konu otobüsün kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı.

Tedavisinin ardından otobüs şoförü tutuklandı

Isparta'da tedavisi tamamlanan otobüs şoförü M.O.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından otobüs şoförü M.O.D., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaIspartaAntalyaAğlasunBurdurGüncelSon Dakika

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