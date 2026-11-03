Burdur Belediyesi barınağında kötü bakım iddiası tartışmaya yol açtı - Son Dakika
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Burdur Belediyesi barınağında kötü bakım iddiası tartışmaya yol açtı

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Burdur Belediyesi barınağında kötü bakım iddiası tartışmaya yol açtı
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Burdur Belediyesi barınağında kötü bakım iddiası tartışmaya yol açtı
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Burdur Belediyesi hayvan barınağında kötü bakım iddiası üzerine hayvanseverlerle görevliler arasında tartışma çıktı. Hayvanların gösterilmemesine tepki büyüyünce tartışma arbedeye dönüştü, polis tarafları ifadeleri için merkeze götürdü; her iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Burdur'da hayvan barınağındaki hayvanlara kötü bakıldığına yönündeki iddialar üzerine barınağa giden hayvanseverler ile görevliler arasında tartışma çıktı. Görevliler hayvanları göstermemek için direnirken her iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Burdur Belediyesine ait hayvan barınağında hayvanlara kötü bakıldığına yönündeki iddialar üzerine bir grup hayvansever barınağa geldi. Hayvanseverler, içeride bulunan hayvanların sağlık durumlarını ve yaşam şartlarını yerinde görmek istedi. Barınak yetkililerine hayvanların durumunu görmek istediklerini ileten hayvanseverler, karşılaştıkları tavra tepki gösterdi. Hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtiliyorsa neden kendilerine gösterilmediğini sorgulayan hayvanseverler ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede arbedeye dönüşmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA
Burdur Belediyesi3. SayfaGüncelPolisYaşamSon Dakika

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