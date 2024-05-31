Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi

Burdur\'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi

Burdur'da diyaliz tedavisi sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Somali uyruklu hastanın cenazesi Burdur'da defnedildi. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda diyalize giren diğer hastalar da başka hastanelere sevk edildi.

31.05.2024 17:31  Güncelleme: 17:43
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Burdur'da 25 Mayıs günü diyaliz tedavisinin ardından fenalaşınca hastaneye dönen, sonrasında Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada hayatını kaybeden hastalardan Somali uyruklu Amine Abas Jama (67) Burdur'da toprağa verildi. Jama'nın 3 yıl önce ailesi ile birlikte sığınmacı olarak Türkiye'ye geldiği ve Burdur'a yerleştiği öğrenildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti.

Olay sonrası entübe edilerek ambulans ile Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavi altına alınan ve entübe halde tedavisi devam eden 5 hastadan biri olan 67 yaşındaki Somali uyruklu Amine Abas Jama, olaydan 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Antalya'da Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Jama'nın cenazesi otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. 3 yıl önce sığınmacı olarak geldikleri Türkiye'de ailesi ile birlikte Burdur'a yerleşen Amine Abas Jama'nın cenazesi ailesinin yaşadığı Burdur'a getirilerek Burdur Belediyesi Sultandere Camisi avlusunda kılınan cenaze namazının ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Burdur Valisi Türker Öksüz, Vali Yardımcısı Yasin Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve yakınları katıldı.

Cenaze sonrası tercüman eşliğinde konuşan Amine Abas Jama'nın oğlu Ahmed Adan Jama (47), "Türkiye'ye 2021 yılında geldik. Annem diyaliz hastasıydı. Sürekli tedavi için Burdur Devlet Hastanesi'ne gidip geliyordu. En son gidişine kadar hiçbir zaman durumunda kötüleşme olmamıştı. Ama en son girdiği tedavinin ardından kötüleşti hastaneye geri götürdük. Oradan Antalya'ya gönderdiler ama 4 gün sonra vefat etti" dedi.

Olay sonrası Antalya'da tedavi altına alınan 33 hastadan 12'si taburu edilmişti; 2'si entübe 18 hastanın ise tedavisine devam ediliyor. Hayatını kaybeden hastalardan Mustafa Demir (70) Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Saniye Aksöz (88) ise Burdur merkeze bağlı Kozluca köyünde çarşamba günü toprağa verilmişti. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Diyaliz Tedavisi Sonrası Hayatını Kaybeden Somali Uyruklu Hastanın Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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