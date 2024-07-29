Burdur'da Emniyet ve Jandarma Kolluk Görevlilerinin Çalışmaları Değerlendirildi

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Burdur'da 2024 yılı Haziran ayı içerisinde emniyet ve jandarma kolluk görevlilerinin asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar değerlendirildi. Burdur Valisi Türker Öksüz, il genelinde huzurun korunması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi.

İhbar ve olaylara müdahale

Vali Öksüz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar tarafından 6 bin 610 adet 112 ihbarı, 86 e-posta ihbarı ve 112 KADES ihbarı yapıldığını belirtti. Meydana gelen toplam bin 70 olaya kolluk görevlilerince müdahale edildiğini ifade eden Vali Öksüz, vatandaşların suça olan hassasiyetlerinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Orman yangınları tedbirleri

Burdur genelinde orman yangınlarına karşı gerekli görev planlamalarının yapıldığını ve 24 saat esasına göre ekip/yaya devriyeler ile kontrol ve denetimlerin sıkça gerçekleştirildiğini belirten Vali Öksüz, yangın sezonu dışında AFAD, OGM ve itfaiye iş birliği ile ortak yangın tatbikatlarının yapıldığını ifade etti.

Asayiş suçları

Vali Öksüz, il genelinde meydana gelen olayların yüzde 78,4'ünü asayiş suçlarının oluşturduğunu ve bu suçların yüzde 99,9'unun aydınlatıldığını belirtti. Dolandırıcılık suçlarında yüzde 49,8 oranında düşüş sağlandığını ifade eden Vali Öksüz, "2024 yılında meydana gelen dolandırıcılık suçlarında ciddi bir düşüş görmek memnuniyet verici" dedi. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin ele geçirdiği silah ve diğer suç aletleri hakkında bilgi vererek, aranan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Burdur genelinde meydana gelen olayların yaklaşık yüzde 78,4'ini (839 olay) asayiş suçları oluşturuyor. Yapılan çalışmalar sonucu, 2024 yılında meydana gelen olayların yüzde 99'9'u aydınlatılarak Burdur'un elde ettiği bu başarı ülke genelinde 2023 yılında olduğu gibi ilk sıralarda yer almasını sağladı.

Meydana gelen asayiş suçlarında, 51 adet yivli ve yivsiz tüfek, 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiştir. Toplamda 32 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Haziran ayı içerisinde farklı suçlardan aranan toplamda 174 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 59'i tutuklandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 7 şahıs fiziki ve teknik imkanlar en üst seviyede kullanılarak yakalanmış, şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulamasının tanıtımının ve "Kadına El Kalkamaz" mottosuyla bilgilendirici faaliyetlerin devam ettiğini belirten Vali Öksüz, mağdur vatandaşların haftada en az bir defa ziyaret edilerek takiplerinin hassasiyetle yapıldığını söyledi.

Siber suçlarla mücadele

Vali Öksüz, Haziran ayında gerçekleştirilen siber suç operasyonları hakkında bilgi vererek, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına karşı yapılan işlemleri anlattı. Ayrıca, vatandaşlara yönelik siber farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

2024 yılı Haziran ayı içerisinde Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında gerçekleştirilen 2 operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Bahis ve Şans Oyunları Suçu) suçu kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca İcra edilen sanal devriyelerde; PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 2 sosyal medya hesabı, suç unsuru tespit edilen toplam 20 adet yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis sitesi ve 8 adet müstehcen içerikli sosyal medya hesabı hakkında işlem tesis edildi.

Terörle mücadele

Vali Öksüz, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ve diğer terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda önemli sonuçlar alındığını belirtti. Sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan hesaplara karşı da adli işlemler yapıldığını ifade etti.

Başta FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadele edilmesi, terör örgütlerinin hareket alanlarının azaltılması amacıyla 2024 yılı Haziran ayı içerisinde yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu kapsamında toplam 1 olayda 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca sosyal Medya üzerinden terör propagandası yapan 2 hesap hakkında adli işlem başlatılmış ve bu hesaplar erişime engellendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

Vali Öksüz, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak malzemeler ve yapılan adli işlemler hakkında bilgi verdi. 2024 yılı Haziran ayı içerisinde, 14 operasyon gerçekleştirilmiş, yakalanarak hakkında adli işlem yapılan 25 şahıstan 1'i çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yapılan operasyonlarda; 927 adet kaçak sigara, 14 adet muhtelif kaçak kazı malzemesi, 32 litre kaçak el yapımı alkol (şarap/viski vb.), 85 litre etil alkol, 54 bin 880 adet makaron, 11,9 kg kıyılmış tütün, 3 adet elektronik sigara ve 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Haziran ayrında narkotik operasyonları

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Haziran ayında 15 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Öksüz, yakalanarak hakkında adli işlem yapılan 32 şahıstan 1'inin adli mercilerce tutuklandığını söyledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 209 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 12,05 gram esrar, 39,06 gram metamfetamin, 83 adet kullanımı kontrole tabi hap, 7,16 gr eroin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildiğini aktaran Vali Türker Öksüz, "Kolluk görevlilerimizce yapılan eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında; 2024 yılı Haziran ayı içerisinde 4 faaliyet ile 660 vatandaş, 65 anne ve anne adayına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyeti yapılarak UYUMA uygulaması tanıtılmıştır" dedi.

51 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 51 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını belirtti.

Burdur'da Haziran ayında kaç araç ceza yedi

Vali Öksüz, Haziran ayında toplam 106 bin 889 araç ve sürücüsünün kontrol edildiğini ve 30 bin 59 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandığını söyledi. Trafik güvenliği konusunda yapılan bilgilendirme faaliyetlerinden bahseden Vali Öksüz, trafik kazalarında yüzde 71 oranında azalma olduğunu belirtti.

Vali Öksüz, kamu düzeninin sağlanması için tüm suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - BURDUR