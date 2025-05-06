Burdur'da Karayolu Trafik Haftası'nda Çocuklara Uygulamalı Eğitim - Son Dakika
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Burdur'da Karayolu Trafik Haftası'nda Çocuklara Uygulamalı Eğitim

Burdur\'da Karayolu Trafik Haftası\'nda Çocuklara Uygulamalı Eğitim

Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinliğinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, trafik bilincini artırmak için yapılan çalışmalara dikkat çekti.

06.05.2025 12:23  Güncelleme: 12:28
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Burdur'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla ülke genelinde kutlanan Karayolu Trafik Haftası kapsamında Burdur'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü stant açarak trafikte kullanılan işaret, ekipman ve güvenlik malzemelerini tanıttı. Görevliler, vatandaşları trafik kuralları ve güvenliği konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte çocuklara özel hazırlanan eğitim parkurunda, pedallı araçlarla yaya geçidi kullanma eğitimi verildi. Minik katılımcılara trafik kurallarını benimsemeleri amacıyla kırmızı düdük dağıtıldı.

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Bugün Trafik Haftası dolayısıyla çocuklarımızla bir aradayız. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizlerden çok daha farkında bir şekilde büyüyorlar. Bu farkındalığı artırmak için görsellerle, temalarla ve hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle her noktada trafikte bilinç oluşturmak istiyoruz. Kurallara uymanın, emniyet kemeri ve kask kullanımının ne kadar hayati olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. 'Bir Kural Bir Ömür' diyerek bu bilinci yaymak istiyoruz. Kurallara uymayanlara çocuklarımızla birlikte kırmızı düdük çalıyoruz" ifadelerini kullandı. Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltmayı hedefleyen 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinliklerde, özellikle motosiklet kullanımındaki artışa bağlı kazaların önlenmesi amacıyla farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Öte yandan, TÜİK 2025 Mart ayı sonu verilerine göre Burdur'da toplam 176 bin 758 araç bulunuyor. Artan araç sayısına rağmen kural ihlalleri nedeniyle yaşanan kazaların ciddi can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkat çeken yetkililer, trafik güvenliğinin yalnızca kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Tüm vatandaşlar, "Bir Kural Bir Ömür" anlayışıyla trafik kurallarına uymaya ve kazasız bir yaşam için bilinçli davranmaya davet edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Karayolu Trafik Haftası'nda Çocuklara Uygulamalı Eğitim - Son Dakika

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