Burdur\'da Otobüs Kazası: Öğrencinin Anıları

3.Sayfa

Burdur- Antalya karayolunda arızalanan tomruk yüklü kamyona ve çevre güvenliği alan polis aracına halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan öğrenci Yakup Güzel, kaza anını anlattı. Güzel, "İlk çarpışmada savruldum, ikincide yere düştüm. Allah'tan otobüs çok kalabalık değildi. Biraz daha dolu olsa olay daha büyük yerlere gelebilirdi" dedi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur-Antalya karayolu Kurna rampalarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet T. (52) idaresindeki 07 R 3239 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kurna rampalarında arızalandı. Arızanın giderilmesi için şoför tamirci çağırırken, bölge trafik ekipleri de kamyonun arkasında güvenlik önlemleri almak için durdu. O sırada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne (MAKÜ) giden Süleyman O. (59) idaresindeki 15 HO 1008 plakalı halk otobüsü önce polis aracına, ardından kamyona çarptı. Kazada polis memuru Tahsin K. ve otobüste yolcu olarak bulunan üniversite öğrencileri Şule D. (25), Yakup Güzel (19), Naz B. (18), Mihriban K. (21) ve Duru P. (21) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Diğer yolcular ise farklı bir otobüsle üniversiteye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken, uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen çekici yanaştığı esnada kamyon geri kaymaya başladı. Yokuş aşağı yaklaşık 30 metre boyunca kayan kamyon, park halindeki biri polis aracı olan iki araca çarparak şarampole devrildi. Bu esnada polis aracının arkasındaki 15 ABZ 888 plakalı Peugeot marka otomobilin içinde oturan bir vatandaş ise son anda arabadan atlayarak araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada ikisi polis aracı toplam 5 araçta hasar oluştu.

Kaza esnasında halk otobüsünün sağ tarafında ikinci koltukta oturan ve yaralanan MAKÜ Hemşirelik Bölümü öğrencisi Yakup Güzel, kaza anını anlattı. Güzel, "Bugün MAKÜ İstiklal Yerleşkesi'ne doğru gidiyorduk otobüsle. Ben derse yetişmeye çalışıyordum. Otobüs rampa yukarı çıkıyordu. Ben de sağ tarafta ikinci koltukta ters bir şekilde oturuyordum. Ani bir çarpma oldu, bir anda savrulduk hepimiz. Daha sonra ikinci bir çarpma oldu, onda da yere düştüm oturduğum yerden. Cam kırıldı ve kırıkları üzerime geldi. O an ben de oluşan o adrenalinle korktum. Otobüste herkes bağırmaya başladı. O an anladım kaza olduğunu. Ön tarafa doğru baktığımda otobüsün sağ tarafı içeri doğru bayağı bir hasar almıştı. Benimle beraber birkaç yaralı daha vardı. Onları dışarı çıkardık. Ben de dışarı çıktıktan sonra üzerime gelen cam kırıklarını silkeledim. Daha sonra sağlık ekipleri geldiler, bize yardımcı oldular. Ambulansla bizi hastaneye götürdüler. Orada bize gerekli tedavileri yaptılar. Ağır bir durum olmadığı için de taburcu olduk. Kamyonun arkası tomruk yüklüydü. Çarpma ile beraber bu tomruklardan birkaçı düşerek benim olduğum yerdeki camı kırdı. Çok şükür cam kırıkları bize çok fazla zarar vermedi. O tomruk otobüsten içeri girseydi daha büyük bir sıkıntı yaşanabilirdi. O yönden biraz şanslıyız. Benim boynumda bir ağrı vardı, hareket edemiyordum. Tedbir amacıyla hastaneye gittim. Orada bir sıkıntı olmadığı anlaşılınca taburcu edildim" dedi.

"Üniversiteye gidiş için farklı alternatifler sağlanmalı"

Üniversiteye giden otobüslerin belirli saatlerde çok dolu olduğunu ve bu konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Güzel, "Bugün otobüs çok fazla dolu değildi ama bundan önceki birçok seferde tıklım tıklım dolu oluyor otobüs. Buradan o konuya da değinmek istiyorum. Burdur'da ulaşım şartlarının iyileştirilmesini talep ediyorum. Üniversiteye gidiş için daha fazla seçenek sunulması gerekiyor. Çünkü otobüslerde öğrenciler tıklım tıklım gidiyor. Bugün otobüs dolu olmadığı için fazla yaralanan olmadı ama çok dolu zamanlarda gittiğimiz zamanlar da oluyor. Onlardan birine denk gelseydi kazanın boyutu farklı olabilirdi" diye konuştu. - BURDUR