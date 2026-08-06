Burdur'da Temmuz Ayında 303 Trafik Kazası - Son Dakika
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Burdur'da Temmuz Ayında 303 Trafik Kazası

Burdur\'da Temmuz Ayında 303 Trafik Kazası
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Burdur'da Temmuz'da 303 kaza, 2 ölü, 278 yaralı; yılın ilk 7 ayında 901 kaza ve 47 ölü kaydedildi.

Burdur'da temmuz ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 303 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 278 kişi yaralandı. 2026 yılının 7 aylık döneminde ise trafik kazalarında 47 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Temmuz Ayı Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Burdur'da polis ekiplerinin ve jandarma sorumluluk alanında mayıs ayında toplam 303 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 175'i ölümlü-yaralamalı kaza, 128'i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 278 kişi de yaralandı.

Burdur'da bu yılın ilk 7 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde ve jandarma sorumluluk bölgesinde 901 ölümlü-yaralamalı, 660 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 47 kişi hayatını kaybederken, bin 453 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Burdur, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur'da Temmuz Ayında 303 Trafik Kazası - Son Dakika

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