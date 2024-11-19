Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

Burdur'da yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı. Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

19.11.2024 17:20
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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-18 Kasım tarihinde yaptığı kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-18 Kasım tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 18 operasyonda gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapılan 30 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda; 60 gram eroin, 2 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 1 adet elektronik terazi, 6 adet kullanma aparatı, 66 adet senet, 3 adet cep telefonu, 3 adet pompalı av tüfeği, 2 adet mühimmat, 33 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik cihaz, 1 adet dedektör ve 10 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama - Son Dakika

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