Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şebekeye yönelik Burdur merkezli olarak Antalya ve Denizli illerini de kapsayan geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 1-2 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığıyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, yürütülen operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 131 gram bonzai, 3 gram skunk, 1 adet tabanca ve 14 adet dijital materyal ele geçirildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede halkın desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, benzer çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BURDUR