Burdur\'da Uyuşturucu ve Fuhuş Çetesi Çökertildi

Burdur merkezli 3 ilde uyuşturucu ve fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan çalışmalarda, Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir otel ve gazinonun işletmeciliğini yapan M.A. ile beraberindeki kişilerin çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Burdur merkezli Kayseri ve Antalya illerinde 14 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 1 teleskopik cop ve çok sayıda cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL ele geçirildi. Otel ve gazinoda yapılan kontrollerde 7 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, işletmeler ise mühürlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "tehdit ve şantaj", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURDUR