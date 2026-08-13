Burdur'da 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Burdur'da haber alınamayan 55 yaşındaki Hüseyin Bulut, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi morga kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.
Burdur'da haber alınamayan 55 yaşındaki adam, komşularının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu.
Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak 23064 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haber alınmayan Hüseyin Bulut (55) komşuları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Komşularının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bulut'un cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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