Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Dün akşam itibarıyla İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol Karayolları ekiplerince açılarak, ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Ayrıca ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor. - BURSA