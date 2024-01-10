Bursa-Ankara Karayolu Ümitalan ve Mezit Boğazında Yoğun Kar Yağışı
Bursa-Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol kısa sürede karla kaplanıyor. Karayolları ekipleri yolun açılması ve ulaşımda aksamaların önüne geçilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da yapılıyor.
Bursa- Ankara karayolu Ümitalan ve Mezit boğazında yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Dün akşam itibarıyla İnegöl'de etkisini artıran kar yağışı Bursa-Ankara karayolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kısa sürede karla kaplanan yol Karayolları ekiplerince açılarak, ulaşımda aksamaların önüne geçiliyor. Ayrıca ekipler, muhtemel buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmaları yapıyor. - BURSA
Kaynak: İHA