Bursa-Balıkesir otoyolunda ağaç kabuğu yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Balıkesir otoyolunda ağaç kabuğu yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bursa-Balıkesir otoyolunda ağaç kabuğu yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bursa-Balıkesir otoyolunda Yeniköy çıkışında ağaç kabuğu yüklü tırın yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa- Balıkesir otoyolunda ağaç kabuğu yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniköy çıkışında, gişelere ulaşmadan önce meydana gelen kazada, 35 HPF 90 plakalı, 06 FPT 908 dorse plakalı tır henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kazada İsmail K. ve Mikail K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk Grup Amirliğinden 4, Karesi Grup Amirliğinden 5 personel olmak üzere toplam 9 itfaiye personeli ve 2 araç sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mikail K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaOtomobilİtfaiyeYeniköyGüncelBursaSon Dakika

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