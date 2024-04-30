Bursa'da 1 Mayıs yürüyüşleri için kapatılacak yollar açıklandı - Son Dakika
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Bursa'da 1 Mayıs yürüyüşleri için kapatılacak yollar açıklandı

Bursa\'da 1 Mayıs yürüyüşleri için kapatılacak yollar açıklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek yürüyüşlerle ilgili kapatılacak yolları açıkladı. Yapılan açıklamada, Bursa Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

30.04.2024 15:38
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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek yürüyüşlerle ilgili kapatılacak yolları açıkladı.

Yapılan açıklamada, "01 Mayıs Çarşamba günü Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Bursa Osmangazi ilçesi Millet Bahçesi önünde toplanarak Stadyum Caddesini takiben, İpekiş – Darmstadt Caddesi –İlkbahar Caddesi - Osmangazi İlçesi Kent Meydanına kadar yürünmesiyle 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliği yapılacağından, Bursa Osmangazi ilçesi Millet Bahçesi Stadyum Kavşağından Merinos Kavşağı arası iniş ve çıkışı, Nedim Sokak, İlkbahar Caddesi, Darmstadt Caddesi, İpek İş kavşağı ile Stadyum Caddesi istikametleri saat 09.30'dan itibaren T1 (İpekböceği hattı) ve araç trafiğine kapatılacak olup, etkinlik süresince T1 (İpekböceği hattı) çalışmayacaktır. 01 Mayıs Çarşamba günü Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarındaki Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, İzmir yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Esentepe Kavşağına kadar gidiş istikameti, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Esentepe Kavşağından Akuğur Market önüne kadar geliş istikameti, Podyum Park Işıklar ile Nilüfer Hatun Caddesinden FSM (Tuna Kavşağı Arası) gidiş ve geliş istikametleri, Kanuni Caddesi – Lefkoşa Sokak Kavşağından FSM Cami istikametine gidiş – geliş istikametleri saat 08.00'den itibaren etkinlik süresince araç trafiğine kapatılacaktır. Etkinlik alanı çerçevesinde bulunan sokaklar ihtiyaç halinde trafik düzenlemesi kapsamında kısa süreli araç ve yaya trafiğine kapatılabileceğinden bu durumlarda vatandaşlarımızın görevlilerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara riayet etmesi gerekmektedir" denildi.

Alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

"Sürücülerin etkinlik süresince, İstanbul, İzmir yolları, Avrupa Konseyi Bulvarı, 11 Eylül Bulvarı, Mudanya yolu, Ankara yolu ve Eğitim Caddesi gibi alternatif istikametleri kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alternatif yollar üzerinden hareket etmeleri ve ekiplerimizce yapılacak olan ikaz ve uyarılara uymaları gerekmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 1 Mayıs yürüyüşleri için kapatılacak yollar açıklandı - Son Dakika

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