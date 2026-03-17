Bursa'da 7 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Bursa'da 7 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi

Bursa\'da 7 Milyar TL\'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi
17.03.2026 17:42
Bursa'da 7 milyar TL dolandırdığı iddia edilen çete, siber polis tarafından çökertildi. 22 kişi gözaltında.

Bursa'da vatandaşları 7 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen yatırım çetesi siber polis tarafından çökertildi. Gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarıyla mal varlıklarına da el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmasıyla, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. "Bilişim Sistemleri aracılığıyla Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşların mağdur edildiği belirlendi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal, doküman ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs sahte kimlikle yakalandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Adli makamlarca bu hesaplara el konulurken, 2 araca ve 1 ticari sürat teknesine de el konuldu.

Dosya kapsamında adli işlem yapılan 22 şüpheliden 13'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken, 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 7 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursa'da 7 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Advertisement
