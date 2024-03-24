Bursa'da ailesinin haber alamadığı genç tarlada ölü bulundu
27 yaşındaki genç başından vurulmuş şekilde bulundu
BURSA - Bursa'da kiraz tarlasına giden 27 yaşındaki genç silahlı vurulmuş şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Biladi Yunus Caddesi üzerinde bulunan bir kiraz tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Latif Aydoğan'dan iftar sonrası haber alamayan yakınları kendilerine ait olan tarlaya gitti. Tarlada başından vurulmuş şekilde görünce durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 27 yaşındaki Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Yakınlarının oluşturduğu kalabalık dikkat çekerken, gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna kaldırılacak.
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