Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika
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Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bursa'da bir şüpheli, yolda gördüğü alacaklısına bıçakla saldırarak öldürdü. Cinayet anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın yaşandığı yer hastaneye sadece 100 metre mesafede olmasına rağmen, yaralının aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybetmesine neden oldu. Polis ekipleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı.

13.07.2024 18:48
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Cinayet anı saniye saniye kamerada... Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Hastaneye 100 metre mesafede boynundan bıçaklandı, hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırgan alacaklısını yolda görünce bıçağa sarıldı

BURSA - Bursa'da bir şüpheli yolda gördüğü alacaklısına bıçakla saldırdı. Boyun kısmına aldığı darbe sonrası kanlar içinde kalan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı. Olay yerinin hastaneye 100 metre mesafede olmasına rağmen yaralının boynundan ağır darbe alması hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Zeytin Sokak üzerinde meydana geldi. 2 suçtan kaydı olan Berk Ü. yolda yürürken alacaklısı 16 suçtan kaydı bulunan Bayram Apaydın'ı gördü.

Berk Ü. yanında taşıdığı bıçak ile Apaydın'a aniden saldırdı. Boynuna aldığı bıçak darbesiyle, yere yığılan adamı görenler, hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan ise olay yerinden hızla kaçtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, 100 metre mesafedeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği girdi. Polis ekipleri titiz çalışması sonrası katil zanlısını kısa sürede yakalamayı başardı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, ikili arasında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, cinayet anı bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti - Son Dakika

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