Bursa'da Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Terlikle Araç Sürdü - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Terlikle Araç Sürdü

Bursa\'da Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Terlikle Araç Sürdü

Bursa'da alkollü bir sürücü, hatalı sollama yaparak başka bir araca çarptı. Sürücünün kullandığı araç kiralık çıkarken, dikkat çeken detay ise ayağındaki terliklerle araç sürmesi oldu. Terlikle araç kullanmanın sürüş güvenliğini azaltabileceği düşünülürken, terlikle araç kullanmanın cezası olmasa da trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddesi işletilebiliyor.

25.04.2024 10:57
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Bursa'da hatalı sollama yapan otomobil, başka bir araca çarptı. 1.5 promil alkollü çıkan sürücünün kullandığı araç kiralık çıkarken, ayağındaki terliklerle araç sürmesi ise dikkat çekti.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sollama yapmak isteyen Hüseyin B. idaresindeki 07 BIC 807 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen M.Ş. idaresindeki 34 EFY 400 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yaptıkları alkol testinde Hüseyin B.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu tespit etti. Aracın da kiralık olduğu öğrenilirken, sürücüye alkollü araç sürmekten işlem yapılıp, araç trafikten men edildi.

Öte yandan, havaların ısınması ile birlikte terlikle araç kullananların artması akıllara 'Terlikle araç kullanmak yasak mı?' ve cezası olup olmadığı sorularını getiriyor. Yaz tatilinde tatilcilerin sıkça tercih ettiği terlik, araç kullanımında zaman zaman olumsuzluklar ortaya çıkarabiliyor. Terlikle araba kullanmaya cezai yaptırım uygulanmazken, ancak terlikle veya çıplak ayakla araç kullanmanın sürüş becerilerini olumsuz etkileyebileceği ve sürüş güvenliğini azaltabileceği düşünülüyor. Emniyet yetkilileri, "Genel olarak sürüş sırasında dikkatli ve güvenli olmak önemlidir. Uygun ayakkabı giymek, sürüş becerilerinizi en üst düzeye çıkarır ve yaşanabilecek bir kaza durumunda ayaklarınızı korur" şeklinde görüş bildiriyor.

Terliğin öncelikle debriyaj, fren ve gaz pedallarının altına kaçması en önemli riski oluştururken, ayağı rahat saran bir ayakkabı ile terlik kullanımı sırasında gaz ve fren pedalını hissetmek arasında fark bulunuyor. Bir üçüncü riski de terlik giyen kişilerin sürüş esnasında terliği koltuğun altına bırakarak çıplak ayakla sürmeye devam etmeleri oluşturuyor. Sürücü çıplak ayakla bastığı anda pedalları tam kavrayamadığı gibi debriyaj, fren ve gaz ayarını da düzgün yapamıyor. Kaza eksperleri ve bilirkişilere göre terlikle araç kullanmanın cezası yok, ancak bir kazada böyle bir tespit olursa mahkeme aşamasında sürücünün refleks vermesine etkisine kanaat gelirse "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddesi" işletilebiliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkollü Sürücü Hatalı Sollama Yaptı, Terlikle Araç Sürdü - Son Dakika

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