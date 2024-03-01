Bursa'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı

Bursa'da trafik ekipleri uygulama noktası kurarken, alkollü bir sürücü denetim noktasını görünce geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Polislerin takibiyle gerçekleşen nefes kesen kovalamaca sonucunda sürücü yakalandı ve 'Alkollü olduğum için kaçtım' dedi. Sürücüye 18 bin 200 lira ceza kesilirken, aracı trafikten men edildi.

01.03.2024 10:07  Güncelleme: 10:10
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Böyle kovalamaca görülmedi: Polisi görünce geri vitese taktı, son sürat böyle kaçmaya çalıştı

Nefes kesen kovalamacada ters şeritte son sürat ilerledi, 18 bin 200 lira ceza kesildi

Trafiği tehlikeye böyle düşürdü, "Alkollüyüm o yüzden kaçtım" dedi

BURSA - Bursa'da uygulama noktası kuran trafik ekipleri, alkollü sürücülere geçit vermezken, denetim noktasını gören bir sürücü, İstanbul yolunda geri vitese takıp son sürat kaçmaya çalıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, kovalamaca neticesi yakalanan sürücü 'Neden kaçtınız?' sorusuna 'Alkollüydüm, o yüzden kaçtım' dedi.

Merkez, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde trafik canavarlarına geçit vermeyen polis ekipleri, alkollü sürücüleri bir bir yakaladı. Denetim noktasını gören S.Ç. ise dönüş alacağı sırada trafik ekiplerini görünce geri vitese takıp anayola çıktı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü anayolda son sürat geri geri giderken, alkollü sürücü ekipleri de peşine taktı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü frene basıp teslim oldu. Hiçbir şey olmamış gibi araçtan inen sürücü, 'Neden kaçtınız?' sorusuna 'Alkollü olduğum için kaçtım' dedi.

Alkolmetreyi üflemeyen S.Ç., önce ekiplerle pazarlık yapmaya kalkıştı, ardından cihaza üflemeyi kabul etmedi. Sürücüye geri kaçmaktan ve cihazı üflememekten 18 bin 200 lira ceza kesilirken, araç ise trafikten men edildi. Nefes kesen kovalamaca ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa\'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı
Kaynak: İHA

Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alkollü sürücü polisten kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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