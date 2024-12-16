Bursa'da Ara Sokakta Kaza: Suçlu Belirsiz - Son Dakika
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Bursa'da Ara Sokakta Kaza: Suçlu Belirsiz

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Bursa'da otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu, suçlu belirlenemedi.

16.12.2024 09:39
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Bursa'da ara sokakta hızla ilerleyen otomobiller, çarpıştı. Kamyonetin çarpmasıyla savrulan otomobil, evin duvarı sayesinde taklalar atmaktan kurtuldu. Hangisinin suçlu olduğu ise güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden bile çözülemedi.

Akıl almaz kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Son ses sokak arasında ilerleyen otomobil ile diğer sokaktan hızla gelen kamyonet sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, yan dönen otomobil takla atmaktan evin duvarı sayesinde kurtuldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonettekiler olayın şokunu kısa sürede atarken, otomobildekiler ise uzun süre araçtan inemedi.

Yaşanan kazada, kimin suçlu olduğu ise görüntülerden bile çözülemedi. Yaşanan kazada, can kaybı yaşanmazken, otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Sokak arasında hızla giden otomobil ve kamyonetin bir bisikletliye, yayaya veya daha farklı bir kazaya sebebiyet verme ihtimali akla gelince, maddi hasarla atlatılması herkese derin bir oh çektirdi. - BURSA

Bursa\'da Ara Sokakta Kaza: Suçlu Belirsiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ara Sokakta Kaza: Suçlu Belirsiz - Son Dakika

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