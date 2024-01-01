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Bursa'da aranan şahıs yılbaşı gecesi lüks aracıyla yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da aranan şahıs yılbaşı gecesi lüks aracıyla yakalandı

Bursa'da hakkında aranması olan bir şahıs, yılbaşı gecesi trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Şahsın lüks otomobili durdurulduğunda aranması olduğu ortaya çıktı ve gözaltına alındı. Lüks araç ise eşine teslim edildi.

Bursa\'da aranan şahıs yılbaşı gecesi lüks aracıyla yakalandı
01.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:29
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Bursa'da aranan şahıs yılbaşı gecesi lüks aracıyla yakalandı

Aranan şahıs uygulama noktasına takıldı, gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da hakkında aranması olan şahıs, piyasa değeri yaklaşık 3-4 milyon lira olan lüks otomobiliyle yılbaşı gecesi trafik ekiplerinin uygulamasına takıldı. Burada yakalanan şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı gecesi merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'nde rutin uygulamaya yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri ve piyasa değeri yaklaşık 3 ila 4 milyon TL olan Porsche otomobili durdurdu. Lüks otomobilin sürücüsü olan C.S.'nin yapılan genel bilgi sorgusunda aranması olduğu belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezi götürüldü. Lüks otomobil ise eşine teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Bursa, Polisiye, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da aranan şahıs yılbaşı gecesi lüks aracıyla yakalandı - Son Dakika


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