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Bursa'da askere uğurlama eğlencesi trafik kilitlendi - Son Dakika
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Bursa'da askere uğurlama eğlencesi trafik kilitlendi

Bursa'da askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup genç, şehrin en işlek caddesinde yolu keserek oyunlar oynadı. Bu durum nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu ve sürücüler isyan etti.

Bursa\'da askere uğurlama eğlencesi trafik kilitlendi
12.01.2024 - 10:11,  Güncelleme: 10:13
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Bursa'da askere uğurladıkları arkadaşları için eğlence yapan grup, şehrin en işlek caddesinde yolu kesip oyunlar oynarken trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup genç şehrin en yoğun caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi'ne gelerek araçlardan indi. Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatan grup daha sonra şarkı açarak oynadı. Trafikte uzun araç kuyrukları olurken sürücüler duruma isyan etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Bursa, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da askere uğurlama eğlencesi trafik kilitlendi - Son Dakika


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