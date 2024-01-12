Bursa\'da askere uğurlama eğlencesi trafik kilitlendi

Bursa'da askere uğurladıkları arkadaşları için eğlence yapan grup, şehrin en işlek caddesinde yolu kesip oyunlar oynarken trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan bir grup genç şehrin en yoğun caddesi olan Fevzi Çakmak Caddesi'ne gelerek araçlardan indi. Askere gidecek olan arkadaşlarını havaya fırlatan grup daha sonra şarkı açarak oynadı. Trafikte uzun araç kuyrukları olurken sürücüler duruma isyan etti. - BURSA