Bursa\'da Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, balkondan düşen 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Hacı Eyüp Çıkmazı'nda bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre, evinin balkonunda bulunan mermer korkuluğun üzerine oturan Mert Z. (13), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Gürültüyü duyan ailesi ve çevredekiler hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayın yaşandığı apartmanda incelemelerde bulunurken, kazanın kesin nedeni için soruşturma başlatıldı. - BURSA